В ГПС прошла конференция посвященная году нравственности и культуры

27 мая 2017, 6:38 Комментарии

Государственная пограничная служба 26 мая провела научно-практическую конференцию на тему "Родина начинается с границы" в рамках объявленного в республике Года нравственности, воспитания и культуры и посвящено Дню пограничника.

Как уточнила пресс-служба ГПС, в конференции приняли участие руководство Государственной пограничной службы, представители Совета ветеранов-пограничников, Кыргызско-Российского Славянского университета, оперативной пограничной группы ФСБ России в Кыргызстане, Центра ОБСЕ в Бишкеке, а также военнослужащие ГПС и курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызстана.

Участники конференции поделились мнениями и предложениями по вопросам воспитания молодого поколения защитников отечества. При этом акцент был сделан на воспитании чувства патриотизма и долга перед родиной.

Конференция также затронула круг вопросов, касающихся нравственности и культуры военнослужащих, морально-психологических аспектов военных и лиц призывного возраста, истории пограничной службы. Выступающие обсудили вопросы совершенствования подготовки молодого поколения воинов-пограничников по противодействию современным угрозам и вызовам.

Заместитель председателя ГПС Курманбек Исаков отметил: "Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами безопасности и соответственно меняем подходы в решении вопросов охраны границы. Но совершенствуясь технически, во главу угла надо ставить вопросы воспитания молодежи, формирования у них чувства патриотизма, что послужит залогом высокого боевого духа и чувства ответственности за выполнение поставленных задач".