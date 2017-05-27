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В ГПС прошла конференция посвященная году нравственности и культуры

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428416-ru.html

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27 мая 2017, 6:38       Комментарии

Государственная пограничная служба 26 мая провела научно-практическую конференцию на тему "Родина начинается с границы" в рамках объявленного в республике Года нравственности, воспитания и культуры и посвящено Дню пограничника.
Как уточнила пресс-служба ГПС, в конференции приняли участие руководство Государственной пограничной службы, представители Совета ветеранов-пограничников, Кыргызско-Российского Славянского университета, оперативной пограничной группы ФСБ России в Кыргызстане, Центра ОБСЕ в Бишкеке, а также военнослужащие ГПС и курсанты Военного института Вооруженных сил Кыргызстана.
Участники конференции поделились мнениями и предложениями по вопросам воспитания молодого поколения защитников отечества. При этом акцент был сделан на воспитании чувства патриотизма и долга перед родиной.
Конференция также затронула круг вопросов, касающихся нравственности и культуры военнослужащих, морально-психологических аспектов военных и лиц призывного возраста, истории пограничной службы. Выступающие обсудили вопросы совершенствования подготовки молодого поколения воинов-пограничников по противодействию современным угрозам и вызовам.
Заместитель председателя ГПС Курманбек Исаков отметил: "Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами безопасности и соответственно меняем подходы в решении вопросов охраны границы. Но совершенствуясь технически, во главу угла надо ставить вопросы воспитания молодежи, формирования у них чувства патриотизма, что послужит залогом высокого боевого духа и чувства ответственности за выполнение поставленных задач".

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