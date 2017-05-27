МИД: Необходимо активизировать взаимодействия в рамках ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности

27 мая 2017, 4:26 Комментарии

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему: "Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы", организованный Клубом региональных экспертов Кыргызстана при поддержке Министерства иностранных дел и Дипломатической академии МИД.

Как сообщила пресс-служба МИД, мероприятие было организовано в рамках проводимой в Кыргызстане "Недели ОДКБ" по случаю 25-летия подписания договора о коллективной безопасности и 15-летия Организации договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители профильного комитета Жогорку Кенеша, Совета безопасности, Генерального штаба Вооруженных сил, Секретариата ОДКБ, дипломатических представительств государств-членов ОДКБ, политологов и экспертов.

Участники обсудили роль ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам: международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции в Центральной Азии и другим угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана.

Заместитель директора Департамента интеграционных объединений МИД Нурлан Алымбеков подчеркнул необходимость активизации взаимодействия в рамках ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности в целях противодействия терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, боеприпасов, незаконной миграции, а также для обеспечения взаимопомощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и упрочения дружбы и добрососедства государств-членов в приграничных регионах.

Он отметил, что также требует внимания рост преступлений в мире, совершаемых с применением современных информационных технологий, наносящих ощутимый ущерб национальной и коллективной безопасности. В этой связи, обеспечение информационной безопасности представляется одним из важных направлений взаимодействия государств-членов ОДКБ.