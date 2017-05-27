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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане начался священный месяц РамазанВ Кыргызстане начался священный месяц Рамазан

МИД: Необходимо активизировать взаимодействия в рамках ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428415-ru.html

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Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы

27 мая 2017, 4:26       Комментарии

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему: "Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы", организованный Клубом региональных экспертов Кыргызстана при поддержке Министерства иностранных дел и Дипломатической академии МИД.
Как сообщила пресс-служба МИД, мероприятие было организовано в рамках проводимой в Кыргызстане "Недели ОДКБ" по случаю 25-летия подписания договора о коллективной безопасности и 15-летия Организации договора о коллективной безопасности.
В мероприятии приняли участие представители профильного комитета Жогорку Кенеша, Совета безопасности, Генерального штаба Вооруженных сил, Секретариата ОДКБ, дипломатических представительств государств-членов ОДКБ, политологов и экспертов.
Участники обсудили роль ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам: международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции в Центральной Азии и другим угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана.
Заместитель директора Департамента интеграционных объединений МИД Нурлан Алымбеков подчеркнул необходимость активизации взаимодействия в рамках ОДКБ в области обеспечения пограничной безопасности в целях противодействия терроризму, контрабанде наркотиков, оружия, боеприпасов, незаконной миграции, а также для обеспечения взаимопомощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и упрочения дружбы и добрососедства государств-членов в приграничных регионах.
Он отметил, что также требует внимания рост преступлений в мире, совершаемых с применением современных информационных технологий, наносящих ощутимый ущерб национальной и коллективной безопасности. В этой связи, обеспечение информационной безопасности представляется одним из важных направлений взаимодействия государств-членов ОДКБ.

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