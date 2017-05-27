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Новости Кыргызстана

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ЦИК аккредитовала 12 международных наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428412-ru.html

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27 мая 2017, 1:13       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 12 международных наблюдателей - представителей центральных избирательных комиссий Индии и Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Всего в выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года, примут участие 16 международных наблюдателей из избирательных комиссий Украины, Казахстана, Индии и Республики Корея.
Список аккредитованных международных наблюдателей на 25 мая:
1. Хванг Сунке - член избирательной комиссии г.Танджин, Республика Корея;
2. Ли Ханил - заместитель руководителя избирательной комиссии г.Янъян;
3. Сеонг Донгджаэ - представитель избирательной комиссии г.Ян Дон;
4. Квак Кюнг Хван - представитель избирательной комиссии г.Грин-Чем;
5. Ли Кюнгжае - представитель избирательной комиссии г.Ульчин;
6. Ким Соджунг - представитель избирательной комиссии г.Дэгу;
7. Ли Юнгджо - представитель избирательной комиссии г.Инчхон;
8. Сео Джунг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Южная Чолла;
9. Хан Джеонг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Кванджу;
10. Ким Хёнгджун - представитель избирательной комиссии г.Северная Чолла;
11. Нарендра Нат Бутолиа - секретарь избирательной комиссии Республики Индия;
12. Сингх Виджай Кумар - глава избирательной комиссии индийского штата Пенджаба.

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