ЦИК аккредитовала 12 международных наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши

27 мая 2017, 1:13 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 12 международных наблюдателей - представителей центральных избирательных комиссий Индии и Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Всего в выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года, примут участие 16 международных наблюдателей из избирательных комиссий Украины, Казахстана, Индии и Республики Корея.

Список аккредитованных международных наблюдателей на 25 мая:

1. Хванг Сунке - член избирательной комиссии г.Танджин, Республика Корея;

2. Ли Ханил - заместитель руководителя избирательной комиссии г.Янъян;

3. Сеонг Донгджаэ - представитель избирательной комиссии г.Ян Дон;

4. Квак Кюнг Хван - представитель избирательной комиссии г.Грин-Чем;

5. Ли Кюнгжае - представитель избирательной комиссии г.Ульчин;

6. Ким Соджунг - представитель избирательной комиссии г.Дэгу;

7. Ли Юнгджо - представитель избирательной комиссии г.Инчхон;

8. Сео Джунг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Южная Чолла;

9. Хан Джеонг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Кванджу;

10. Ким Хёнгджун - представитель избирательной комиссии г.Северная Чолла;

11. Нарендра Нат Бутолиа - секретарь избирательной комиссии Республики Индия;

12. Сингх Виджай Кумар - глава избирательной комиссии индийского штата Пенджаба.