ЦИК аккредитовала 12 международных наблюдателей на выборы депутатов в местные кенеши

27 мая 2017, 1:13 Комментарии
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 12 международных наблюдателей - представителей центральных избирательных комиссий Индии и Южной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Всего в выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 28 мая 2017 года, примут участие 16 международных наблюдателей из избирательных комиссий Украины, Казахстана, Индии и Республики Корея.
Список аккредитованных международных наблюдателей на 25 мая:
1. Хванг Сунке - член избирательной комиссии г.Танджин, Республика Корея;
2. Ли Ханил - заместитель руководителя избирательной комиссии г.Янъян;
3. Сеонг Донгджаэ - представитель избирательной комиссии г.Ян Дон;
4. Квак Кюнг Хван - представитель избирательной комиссии г.Грин-Чем;
5. Ли Кюнгжае - представитель избирательной комиссии г.Ульчин;
6. Ким Соджунг - представитель избирательной комиссии г.Дэгу;
7. Ли Юнгджо - представитель избирательной комиссии г.Инчхон;
8. Сео Джунг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Южная Чолла;
9. Хан Джеонг Аэ - представитель избирательной комиссии г.Кванджу;
10. Ким Хёнгджун - представитель избирательной комиссии г.Северная Чолла;
11. Нарендра Нат Бутолиа - секретарь избирательной комиссии Республики Индия;
12. Сингх Виджай Кумар - глава избирательной комиссии индийского штата Пенджаба.