Депутаты БГК от фракции "Республики – Ата Журт" обеспокоены плохим состоянием общественного транспорта в Бишкеке

26 мая 2017, 21:45 Комментарии

Депутаты фракции Бишкекского городского кенеша (БГК) "Республика-Ата Журт" на очередном заседании заслушали информацию о состоянии общественного транспорта в Бишкеке.

На собрании выступил вице-мэр столицы Геннадий Милицкий, который рассказал о проблемах в сфере общественного транспорта.

Глава фракции Асылбек Кадралиев отметил, что в гражданском обществе всерьез обсуждается вопрос безопасности дорог.

"Очень много ДТП происходит на дорогах столицы. Люди не просто ощущают дискомфорт в передвижении по Бишкеку, они боятся за свою безопасность", — отметил он.