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Познавательно — в Бишкеке открылся музей-мастерская ЧокмороваПознавательно — в Бишкеке открылся музей-мастерская Чокморова

Депутаты БГК от фракции "Республики – Ата Журт" обеспокоены плохим состоянием общественного транспорта в Бишкеке

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428410-ru.html

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В Бишкеке в связи с визитом Патриарха Кирилла будут временные ограничения для движения транспорта

26 мая 2017, 21:45       Комментарии

Депутаты фракции Бишкекского городского кенеша (БГК) "Республика-Ата Журт" на очередном заседании заслушали информацию о состоянии общественного транспорта в Бишкеке.
На собрании выступил вице-мэр столицы Геннадий Милицкий, который рассказал о проблемах в сфере общественного транспорта.
Глава фракции Асылбек Кадралиев отметил, что в гражданском обществе всерьез обсуждается вопрос безопасности дорог.
"Очень много ДТП происходит на дорогах столицы. Люди не просто ощущают дискомфорт в передвижении по Бишкеку, они боятся за свою безопасность", — отметил он.

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