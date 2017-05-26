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Познавательно — в Бишкеке открылся музей-мастерская Чокморова

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428409-ru.html

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26 мая 2017, 21:09       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В пятницу открыл свои двери музей-мастерская знаменитого художника и актера Суймонкула Чокморова, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Музей находится по адресу: улица Токтогула, 170 (пересекает улица Исанова).
© пресс-служба мэрии города Бишкек В пятницу открыл свои двери музей-мастерская знаменитого художника и актера Суймонкула Чокморова Посетители смогут ближе познакомиться с творчеством художника, артиста и каскадера и посмотреть его картины. Также в пятницу были представлены документы из личного архива Чокморова, его вещи и награды, архивные фотоснимки.
Суймонкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. В кино пришел в 1967 году. Первую и сразу главную роль сыграл в фильме "Выстрел на перевале Караш". Снимался как в исторических и приключенческих лентах ("Седьмая пуля", "Дерсу Узала", "Алые маки Иссык-Куля"), так и в драмах ("Красное яблоко"), во многих экранизациях произведений Чингиза Айтматова.
Как популярный киноартист представлял советское киноискусство в разных странах. Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ). Основные его картины хранятся в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств.

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