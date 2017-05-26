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Новости Кыргызстана

В Бишкеке перекроют центральные улицы — визит патриарха Кирилла в КРВ Бишкеке перекроют центральные улицы — визит патриарха Кирилла в КР

В Бишкеке с завтрашнего дня вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с визитом патриарха Кирилла

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428408-ru.html

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26 мая 2017, 20:30       Комментарии

С 27 по 29 мая 2017 года в городе Бишкеке будут введены временные ограничения движения для автотранспорта в связи с визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции Министерства внутренних дел.
Так, движение будет ограничено на следующих улицах:
- от аэропорта "Манас" до Бишкека;
- по ул.Фучика до проспекта Жибек Жолу;
- по проспекту Жибек Жолу от ул.Фучика до бульвара Молодой Гвардии;
- по бульвару Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй;
- проспект Чуй от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса;
- по проспекту Манаса и Чингиза Айтматова от проспекта Чуй до госрезиденции;
- по проспекту Чуй от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;
- по ул.Тоголок Молдо от проспекта Чуй до ул.Ташкентской;
- по улице Киевской от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;
- по ул.Масалиева и Токомбаева от проспекта Чингиза Айтматова до ул.Нуркамала.
"Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - отметили в ГУПМ МВД.

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