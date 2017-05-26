В Бишкеке с завтрашнего дня вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с визитом патриарха Кирилла

26 мая 2017, 20:30 Комментарии

С 27 по 29 мая 2017 года в городе Бишкеке будут введены временные ограничения движения для автотранспорта в связи с визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милиции Министерства внутренних дел.

Так, движение будет ограничено на следующих улицах:

- от аэропорта "Манас" до Бишкека;

- по ул.Фучика до проспекта Жибек Жолу;

- по проспекту Жибек Жолу от ул.Фучика до бульвара Молодой Гвардии;

- по бульвару Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй;

- проспект Чуй от бульвара Молодой Гвардии до проспекта Манаса;

- по проспекту Манаса и Чингиза Айтматова от проспекта Чуй до госрезиденции;

- по проспекту Чуй от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;

- по ул.Тоголок Молдо от проспекта Чуй до ул.Ташкентской;

- по улице Киевской от проспекта Манаса до ул.Ибраимова;

- по ул.Масалиева и Токомбаева от проспекта Чингиза Айтматова до ул.Нуркамала.

"Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - отметили в ГУПМ МВД.