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В Бишкеке перекроют центральные улицы — визит патриарха Кирилла в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428407-ru.html

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26 мая 2017, 20:11       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В Бишкеке в течение трех дней будут перекрывать некоторые улицы во время визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.
Ограничения вводятся с 27 по 29 мая на следующих дорогах:
<ul> <li>из аэропорта "Манас" до Бишкека;</li> <li>на улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;</li> <li>на проспекте Жибек Жолу от улицы Фучика до проспекта Молодой Гвардии;</li> <li>на проспекте Молодой Гвардии от Жибек Жолу до Чуй;</li> <li>на проспекте Чуй от Молодой Гвардии до Манаса;</li> <li>на проспектах Манаса и Чингиза Айтматова от Чуй до госрезиденции;</li> <li>на проспекте Чуй от Манаса до улицы Ибраимова;</li> <li>на улице Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Ташкентской;</li> <li>на улице Киевской от проспекта Манаса до улицы Ибраимова;</li> <li>на улице Масалиева (Токомбаева) от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Нуркамала.</li> </ul>
В ходе визита пройдут встречи патриарха Кирилла с президентом Алмазбеком Атамбаевым и руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Также в КРСУ состоится презентация его книги "Свобода и ответственность", переведенной на кыргызский язык.

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