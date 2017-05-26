В Бишкеке перекроют центральные улицы — визит патриарха Кирилла в КР

26 мая 2017, 20:11 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В Бишкеке в течение трех дней будут перекрывать некоторые улицы во время визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщила пресс-служба Главного управления патрульной милиции МВД.

Ограничения вводятся с 27 по 29 мая на следующих дорогах:

<ul> <li>из аэропорта "Манас" до Бишкека;</li> <li>на улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;</li> <li>на проспекте Жибек Жолу от улицы Фучика до проспекта Молодой Гвардии;</li> <li>на проспекте Молодой Гвардии от Жибек Жолу до Чуй;</li> <li>на проспекте Чуй от Молодой Гвардии до Манаса;</li> <li>на проспектах Манаса и Чингиза Айтматова от Чуй до госрезиденции;</li> <li>на проспекте Чуй от Манаса до улицы Ибраимова;</li> <li>на улице Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Ташкентской;</li> <li>на улице Киевской от проспекта Манаса до улицы Ибраимова;</li> <li>на улице Масалиева (Токомбаева) от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Нуркамала.</li> </ul>

В ходе визита пройдут встречи патриарха Кирилла с президентом Алмазбеком Атамбаевым и руководством Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Также в КРСУ состоится презентация его книги "Свобода и ответственность", переведенной на кыргызский язык.