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Бекешев о заявлении FIDH: Западные страны нам просто насаждают свои принципы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bekesh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428406-ru.html

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26 мая 2017, 20:04       Комментарии

"Я не думаю, что Генеральная прокуратура страны могла подать иск против СМИ в защиту чести и достоинства президента страны без каких-либо на это оснований", – сказал депутат от СДПК Дастан Бекешев.
Нардеп прокомментировал заявление Международная федерация за права человека (FIDH) от 23 мая о том, что в преддверии президентских выборов, назначенных на осень, в Кыргызстане интенсифицировалось жестокое преследование правозащитников, журналистов и представителей оппозиции.
Дастан Бекешев заявил о том, что даже не слышал о существовании такой организации.
"Что касается их заявления о преследовании СМИ и правозащитников, то она не соответствует действительности. Есть информация, которая не просто критикует, а задевает достоинство человека. И каждый гражданин, в том числе и президент, имеет право защитить свою честь и достоинство. Многие говорят, что публичные личности не должны обращать на это внимание. Я с этим не согласен. Тем более в Конституции нет запрета на то, что публичный человек не может подать иск в суд для защиты чести и достоинства. Западные страны нам просто насаждают свои принципы", – полагает парламентарий.
Парламентарий отметил, что если Генпрокуратура подала иск на отдельные СМИ, соответственно у нее были на это все основания.
"Не думаю, что они подали иск на пустом месте. Генпрокуратура оценила все "за" и "против". Также я не верю в существование независимых СМИ. Так или иначе, средства массовой информации принадлежат кому-либо. К примеру, частными организациями владеют олигархи, которые преследуют свои цели. Тяжело быть независимым, особенно в нашей стране", – добавил Дастан Бекешев.

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