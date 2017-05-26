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Жээнбеков: Ключевой фактор динамичного развития стран ЕврАзЭС - внедрение высоких технологий в перспективные направления экономики

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428405-ru.html

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Министр ЕЭК: "Основными действующими лицами в цифровой экономике становятся потребители и инновационные стартапы"

26 мая 2017, 20:04       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. "В условиях быстро меняющегося мира ключевым фактором динамичного развития стран ЕврАзЭС является техническое перевооружение и внедрение высоких технологий в перспективные направления экономики", - заявил Председатель Евразийского межправительственного Совета (ЕМПС), премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на очередном заседании ЕМПС в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба правительства КР, Сооронбай Жээнбеков отметил, что устойчивость экономик стран ЕврАзЭС в свете мирового кризиса напрямую зависит от активного развития приоритетных секторов, внедрения инновационных технологий, а также мобильности управления.
"Необходима цифровая трансформация. В Кыргызстане по инициативе Президента страны Алмазбека Атамбаева разрабатывается долгосрочная Стратегия устойчивого развития страны на период до 2040 года. Одним из важных компонентов Стратегии является высокотехнологичный проект "Таза-Коом", который призван решить ключевые задачи трансформации страны к цифровой экономике", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава Правительства отметил, что такая стратегия поможет Союзу в долгосрочной перспективе стать развитым интеграционным объединением с динамично развивающейся экономикой, обладающим привлекательностью для инвесторов, и в конечном итоге комфортным пространством для жизни людей.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что важно совместно усилить потенциал каждой страны, показывая успешные примеры по созданию региональных производственных цепочек.
"Ситуация в мире требует сокращения сроков и затрат при оформлении документов и прохождения соответствующих процедур. Необходима технологизация процедур и изменение подходов в регулировании", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр констатировал, что одним из важных факторов роста экономики и компонентов создания привлекательных условий для бизнеса является возможность для наращивания объемов экспорта, как в страны ЕврАзЭС так и в третьи страны.
Говоря о синергии совместных действий в приоритетных отраслях экономики, Премьер-министр отметил, прежде всего сельское хозяйство.
"Мы выступаем за совместное развитие эффективных сельскохозяйственных цепочек в рамках ЕврАзЭС от товаропроизводителя до потребителя. При этом особенно актуально применение инноваций в сельском хозяйстве для повышения эффективности и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, и обеспечения продовольственной безопасности наших стран", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
В этой связи, для инновационного развития сельскохозяйственной промышленности Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков отметил важность определения механизмов использования научного потенциала, одним из которых является Порядок организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ЕврАзЭС.
"Кыргызская Республика приветствует проведение совместных научных исследований и разработок в области применения генной инженерии и биотехнологии, технического и информационного обеспечения в водном хозяйстве", - констатировал премьер-министр КР.
Сооронбай Жээнбеков акцентировал внимание на том, что для привлечения необходимых ресурсов Правительство Кыргызстана продолжит работу над улучшением инвестиционной привлекательности страны и целевым инвестированием проектов национального масштаба, направленных на развитие экономики.

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