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В Бишкеке на пешеходном переходе сбили парня

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428404-ru.html

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26 мая 2017, 19:38       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В Бишкеке на пешеходном переходе совершен наезд на молодого мужчину, сообщил читатель через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке на пешеходном переходе совершен наезд на молодого мужчину Происшествие случилось по улице Элебесова в 18.40. Очевидец сообщил, что микроавтобус остановился, чтобы пропустить пешехода, но сзади в бус врезалась автомашина марки Mazda.
В УПМ сообщили, что на месте ДТП работает экипаж. Со Станции скорой помощи также проинформировали о выезде на место бригады врачей. Пострадавший жив, о его состоянии пока ничего не известно.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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