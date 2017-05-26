В Бишкеке на пешеходном переходе сбили парня

26 мая 2017, 19:38 Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В Бишкеке на пешеходном переходе совершен наезд на молодого мужчину, сообщил читатель через WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуВ Бишкеке на пешеходном переходе совершен наезд на молодого мужчину Происшествие случилось по улице Элебесова в 18.40. Очевидец сообщил, что микроавтобус остановился, чтобы пропустить пешехода, но сзади в бус врезалась автомашина марки Mazda.

В УПМ сообщили, что на месте ДТП работает экипаж. Со Станции скорой помощи также проинформировали о выезде на место бригады врачей. Пострадавший жив, о его состоянии пока ничего не известно.

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