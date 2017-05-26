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Жарко, но в горах дожди, — погода по Кыргызстану на 27 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428402-ru.html

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26 мая 2017, 19:14       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. В субботу, 27 мая, в отдельных предгорных и горных районах республики ожидаются дожди и грозы, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночью в пределах 10-15 градусов тепла, днем +24...+29.
В Таласской области прохладнее - ночью от 9 до 14 градусов выше нуля, днем в пределах 24-29.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +13...+18, днем термометры покажут от 27 до 32 градусов тепла.
В Иссык-Кульской области ночью прогнозируется 10-15 градусов со знаком "плюс", днем +21...+26.
В Нарынской области в ночное время 7-12 градусов выше нуля, днем +24...+29.
В Оше дождя не ожидается. Ночная температура будет колебаться в пределах 15-17 градусов тепла, дневная составит от +30 до +32.
В Бишкеке без осадков. Ночью +13...+15, днем +27...+29.

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