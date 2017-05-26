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Очень мило! Юные кыргызстанцы учатся балету

 

Фотографии: sputnik.kg

   

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428401-ru.html

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26 мая 2017, 19:27       Комментарии

Несмотря на то что балет у нас не очень популярен, говорить, что он умирает, еще рано, считает руководитель хореографического балетного училища Аида Ахматалиева. По ее словам, желающих стать артистами балета все равно много.
"Многие молодые люди увлекаются балетом, у них большие амбиции. Сейчас специально созданная комиссия отбирает учеников 6-7 лет. Они занимаются по обычной школьной программе, вдобавок им дают специальные уроки гимнастики. В конце года воспитанники сдают обязательные экзамены и переходят в следующий класс", - рассказала Ахматалиева.
Руководитель училища добавила, что если раньше в балетную школу принимали с 12 лет, то теперь можно начинать тренировки уже с 1-го класса. Однако это не значит, что отбор пройти легко. Например, на курсы не принимают детей с большим весом или короткими ногами.
"Танцовщиками могут стать не все желающие. Чтобы заниматься балетом, необходимы не только талант и внешние данные, но и старание, воля, большое усердие", - сказала педагог-хореограф Ирина Исаева.
Среди воспитанников редко можно встретить совсем маленьких. Среди них семилетний Алихан Сабиев. Его мать Нуржан Алманова объясняет выбор тем, что их семья очень близка к искусству.
"Наш сын сам по себе любит танцевать, к тому же я захотела, чтобы он достиг того, чего не смогла достичь я, поэтому и отдала его в эту школу", - сказала мать Алихана.
Она добавила, что благодаря занятиям мальчик стал более дисциплинированным.

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