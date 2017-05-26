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Kazinform: Рост цен на мясо объяснили в Минсельхозе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428400-ru.html

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26 мая 2017, 18:50       Комментарии

Kazinform: Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов прокомментировал подскочившие цены на мясо в Казахстане и не стал отрицать их дальнейший возможный рост, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Сейчас забой не идет, идет отел, окот. Мы считаем повышение цен сезонным", - ответил он на вопрос журналистов в ходе-пресс-конференции. При этом К.Айтуганов отметил, что повышение цен на мясо радует Минсельхоз. Это означает, что товаропроизводители могут продавать свою продукцию дороже.
Вместе с тем журналисты поинтересовались, скажется ли на ценах планируемый рост объемов экспорта в связи с признанием Казахстана зоной, свободной от ящура.
"Никто не исключает, что с увеличением экспорта мяса, будут расти цены на внутреннем рынке. Я думаю, что можно дать такие прогнозы: когда идет рост экспорта, растут и цены. Потому что сельхозпроизводителю становится выгодно производить по тем ценам, и на сдерживание цен влияет ряд факторов. Мы, повторюсь, как МСХ, должны радоваться, что сельхозпроизводитель повышает свою добавочную стоимость", - отметил первый вице-министр. На вопрос о мерах по поддержке незащищенных слоев населения Кайрат Айтуганов ответил, что такие обязательства не являются прерогативой МСХ.

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