Атамбаев предложил Жогорку Кенешу и правительству улучшить Закон о льготном сельхоз кредитовании

26 мая 2017, 18:52 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил Жогорку Кенешу и Правительству улучшить Закон "О внесении изменений в Закон КР "О развитии сельского хозяйства КР". Глава государства возвратил Закон в парламент с предложением выработать согласованный вариант.

Принятый Закон предусматривает, что "льготное кредитование производителей сельскохозяйственной продукции в области растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводческой продукции и ее переработки осуществляется на условиях не более 7 процентов годовых. Механизмы льготного кредитования разрабатываются Правительством КР".

Президент поддерживает инициаторов законопроекта, отмечает позитивную направленность Закона, который продолжает проводимую с 2011 года государственную политику по льготному кредитованию сельского хозяйства. Однако принятая депутатами формулировка Закона требует доработки и уточнений с точки зрения реальных возможностей бюджета и учета уже реализуемых программ поддержки сельского хозяйства.

В возражениях главы государства отмечено:

Во-первых, срок вступления в силу этого Закона не учитывает правительственную программу льготного кредитования, которая должна завершиться к 2019 году, и под реализацию которой определены источники финансирования.

Правительство с 2011 года проводит работу по наращиванию объемов льготного кредитования сельхозпроизводителей. Если в 2011 году сумма выданных льготных кредитов составляла 565,09 млн сомов, то в 2013 году - уже 3171,35 млн сомов, а в 2016 году – 4832,50 млн сомов. И в данное время Правительство реализует проект "Финансирование сельского хозяйства – 5", в рамках которого выдаются льготные кредиты для отраслей животноводства и растениеводства под 10% годовых, для экспортоориентированного сельскохозяйственного производства, а также отрасли переработки и обработки агропродукции - 6% годовых. Цели оказания государственной поддержки сельхозпроизводителям, указанные в вышеупомянутом Законе, реализуются Правительством и без принятого Закона.

Во-вторых, принятый Закон не учитывает мнение правительства о возможностях бюджета страны и потребует:

- либо изыскания бюджетом дополнительно значительных финансовых средств для увеличения субсидирования Правительством льготных кредитов ввиду установления фиксированной ставки в 7% уже в текущем 2017 году, то есть с момента вступления принятого Закона в силу;

- либо резкого сокращения объемов льготного кредитования, то есть сокращения числа кредитополучателей.

Так, по заключению Правительства, за размещение коммерческими банками и СФКУ кредитов по льготным процентным ставкам – под 10% годовых в рамках льготного финансирования сельского хозяйства Правительство покрывает расходы коммерческих банков и СФКУ путем субсидирования разницы процентных ставок, которая составляет 11% годовых при средневзвешенной процентной ставке на уровне 21% (по кредитам, выданным сельским товаропроизводителям в 2015 году).

При установлении ставки, например, в размере 7% годовых необходимо будет увеличить размеры субсидий до 14% годовых – в случае сохранения размера средневзвешенной процентной ставки на уровне 21% годовых. При этом в случае увеличения размера средневзвешенной процентной ставки будет увеличен и размер процентной ставки субсидирования.

Данное обстоятельство приведет к уменьшению объема кредитования, что в свою очередь отразится на сокращении количества кредитополучателей. Для недопущения такого уменьшения объемов кредитования и количества кредитополучателей государству необходимо будет увеличить бюджетные средства, направляемые на субсидирование льготных кредитов.

Между тем согласно Конституции, проекты законов, предусматривающие увеличение расходов государственного бюджета, могут быть приняты парламентом после определения Правительством источника финансирования. Но Жогорку Кенеш одобрил Закон без получения соответствующего заключения Правительства, что вызывает серьезную озабоченность и справедливые нарекания.

В-третьих, принятый Закон лишает Правительство возможности определять приоритеты государственной политики развития тех или иных направлений сельского хозяйства и производства продуктов питания, а также учета конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, ввиду того, что заранее устанавливается неоправданно широкая сфера льготного кредитования – растениеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, производство рыбоводческой продукции и ее переработка.

Принятый Закон значительно уменьшит объем льготного кредитования (по мнению Правительства объем субсидированного кредитования уменьшится на 720,4 млн сомов в связи с реальными возможностями бюджета страны).

В связи с изложенным, Алмазбек Атамбаев считает целесообразным Жогорку Кенешу совместно с Правительством выработать более гибкие формулировки, учитывающие конституционные полномочия Правительства в сфере обеспечения финансовой и инвестиционной политики, разработки и реализации программ экономического развития, возможности выбора и/или изменения приоритетов льготного кредитования в оперативном порядке с целью учета прогнозов рынка, а также предусматривающие отсрочку вступления в силу рассматриваемого Закона на более поздний срок до завершения реализуемых в настоящее время государственных программ по льготному финансированию сельского хозяйства, а также для изыскания дополнительных источников финансирования.