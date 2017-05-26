В Бишкеке в связи с визитом Патриарха Кирилла будут временные ограничения для движения транспорта

26 мая 2017, 19:01 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. С 27 по 29 мая 2017 года во время визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызстан в городе Бишкек будут временные ограничения движения для автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления патрульной милции (ГУПМ) МВД КР.

Движение для автотранспорта будут временные ограничения на следующих улицах:

- от Аэропорта "Манас" до города Бишкек

- по ул. Фучика до пр. Жибек Жолу;

- по пр. Жибек Жолу от ул. Фучика до ул. М.Гвардия;

- по ул. М.Гвардия от пр. Ж.Жолу до пр.Чуй;

- пр. Чуй от ул.М.Гвардия до пр Манаса;

- по пр. Манаса и Ч.Айтматова от пр. Чуй до резиденции;

- по пр. Чуй от пр. Манаса до ул. Ибраимова;

- по ул. Т.Молдо от пр.Чуй до ул. Ташкентской;

- по ул. Кивская от пр.Манаса до ул.Ибраимова;

- по ул. Масалиева и Токомбаева от пр. Ч.Айтматова до ул. Нуркамала.

В ГУПМ МВД КР просят всех горожан и гостей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.