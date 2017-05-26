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В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428396-ru.html

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Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе

26 мая 2017, 18:30       Комментарии

27 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 8:00 до 20:00:
– северо-западная часть жилмассива "Дордой" (улица Элебесова).
С 9:00 до 19:00:
– улицы Коллективная, Элебесова, Усенбаева, переулок Ровенский, Станиславский, Донской, ж/м "Эне-Сай" (14-я, 15-я улицы).
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Аламедин-1", №1А.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– город Кант (1-й микрорайон, улицы Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулок Мирный);
– села Новопавловка (улицы Ынтымак, Лавровых, Проектируемая, Манас), Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Чмыря), Восточное (улицы Акунина, Дагестанская, Дружбы, Школьная), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса).

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