В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 мая отключат электричество

26 мая 2017, 18:30 Комментарии

27 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 8:00 до 20:00:

– северо-западная часть жилмассива "Дордой" (улица Элебесова).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Коллективная, Элебесова, Усенбаева, переулок Ровенский, Станиславский, Донской, ж/м "Эне-Сай" (14-я, 15-я улицы).

С 9:00 до 17:00:

– микрорайон "Аламедин-1", №1А.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– город Кант (1-й микрорайон, улицы Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулок Мирный);

– села Новопавловка (улицы Ынтымак, Лавровых, Проектируемая, Манас), Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Чмыря), Восточное (улицы Акунина, Дагестанская, Дружбы, Школьная), Джаны-Джер (улицы Карла Маркса).