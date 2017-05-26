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Алмазбек Атамбаев вернул в парламент закон о льготном сельхозкредитовании

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428395-ru.html

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Алмазбек Атамбаев принял муфтия мусульман Кыргызстана

26 мая 2017, 18:47       Комментарии

Алмазбек Атамбаев предложил Жогорку Кенешу и правительству улучшить Закон "О внесении изменений в Закон "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики". Глава государства возвратил закон в парламент с предложением выработать согласованный вариант, сообщает пресс-служба президента.
Алмазбек Атамбаев считает целесообразным Жогорку Кенешу совместно с правительством выработать более гибкие формулировки, учитывающие конституционные полномочия кабмина в сфере обеспечения финансовой и инвестиционной политики, разработки и реализации программ экономического развития, возможности выбора и/или изменения приоритетов льготного кредитования в оперативном порядке с целью учета прогнозов рынка, а также предусматривающие отсрочку вступления в силу рассматриваемого закона на более поздний срок до завершения реализуемых в настоящее время государственных программ по льготному финансированию сельского хозяйства, а также для изыскания дополнительных источников финансирования.

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