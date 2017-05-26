Алмазбек Атамбаев вернул в парламент закон о льготном сельхозкредитовании

26 мая 2017, 18:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев предложил Жогорку Кенешу и правительству улучшить Закон "О внесении изменений в Закон "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики". Глава государства возвратил закон в парламент с предложением выработать согласованный вариант, сообщает пресс-служба президента.

Алмазбек Атамбаев считает целесообразным Жогорку Кенешу совместно с правительством выработать более гибкие формулировки, учитывающие конституционные полномочия кабмина в сфере обеспечения финансовой и инвестиционной политики, разработки и реализации программ экономического развития, возможности выбора и/или изменения приоритетов льготного кредитования в оперативном порядке с целью учета прогнозов рынка, а также предусматривающие отсрочку вступления в силу рассматриваемого закона на более поздний срок до завершения реализуемых в настоящее время государственных программ по льготному финансированию сельского хозяйства, а также для изыскания дополнительных источников финансирования.