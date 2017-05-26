Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ближайшее время начнется реконструкция 4 парков и скверов Бишкека, - мэрияВ ближайшее время начнется реконструкция 4 парков и скверов Бишкека, - мэрияРафаэль Жакыпов назначен транспортным прокурором КыргызстанаРафаэль Жакыпов назначен транспортным прокурором Кыргызстана

KP.ru: Кыргызстанцы в 2017 году перевели из России на родину 433 млн. долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kp.ru/

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428394-ru.html

Похожие новости

Asia+: Правящие партии Таджикистана и России обсуждают вопросы двухстороннего диалога

Рафаэль Жакыпов назначен транспортным прокурором Кыргызстана

Прогноз погоды: на выходных кыргызстанцам обещают дожди

С начала года трудовые мигранты перевели в КР из России рекордные $433 млн

С кем будет встречаться патриарх Кирилл в Кыргызстане?

26 мая 2017, 18:38       Комментарии

KP.ru: Работающие в России трудовые мигранты из Кыргызстана перевели на родину рекордную сумму денег. Только в первом квартале 2017 года было оформлено переводов на 433 млн. долларов.
"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в 433 миллиона долларов", - цитирует данные Национального банка республики "Лента.ру".
Год назад сумма переводов составляла 291 млн. долларов.
Отмечается, что в этом году показатели превысили сумму переводов января-марта 2013 года, которые до сих пор считались рекордными. Тогда за три месяца трудовые мигранты перевели 411 миллионов долларов.
Сумма переводов в обратном направлении также выросла. В прошлом году в первом квартале из Киргизии в РФ было переведено 70 миллионов долларов, в этом — же 85,8 миллионов, передает телеканал "360".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум