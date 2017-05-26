KP.ru: Кыргызстанцы в 2017 году перевели из России на родину 433 млн. долларов

26 мая 2017, 18:38 Комментарии

KP.ru: Работающие в России трудовые мигранты из Кыргызстана перевели на родину рекордную сумму денег. Только в первом квартале 2017 года было оформлено переводов на 433 млн. долларов.

"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в 433 миллиона долларов", - цитирует данные Национального банка республики "Лента.ру".

Год назад сумма переводов составляла 291 млн. долларов.

Отмечается, что в этом году показатели превысили сумму переводов января-марта 2013 года, которые до сих пор считались рекордными. Тогда за три месяца трудовые мигранты перевели 411 миллионов долларов.

Сумма переводов в обратном направлении также выросла. В прошлом году в первом квартале из Киргизии в РФ было переведено 70 миллионов долларов, в этом — же 85,8 миллионов, передает телеканал "360".