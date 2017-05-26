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Asia+: Правящие партии Таджикистана и России обсуждают вопросы двухстороннего диалога

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428393-ru.html

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Кыргызские и узбекские журналисты в Ташкенте обсуждают проблемы повышения экологической культуры общества

26 мая 2017, 18:45       Комментарии

Asia+: В Москве проходит круглый стол "Россия-Таджикистан: диалог - язык, культура, образование". Он организован правящей партией РФ "Единая Россия".
Таджикистан на встрече представляют первый заместитель лидера правящей в республике Народной демократической партии Таджикистана Саидмурод Фаттохзода, заместитель министра образования республики Рахматулло Мирбобоев, депутат нижней палаты парламента Таджикистана Лутфия Раджабова и ректор Таджикской государственной консерватории Фарогат Азизи, сообщил "АП" пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех.
Руководство НДПТ и "Единой Росси" обсуждают ход реализации подписанного в Душанбе соглашения о сотрудничестве двух правящих партий.
Первый заместитель лидера НДПТ Саидмурод Фаттохзода и заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сегодня обсудят вопросы развития сотрудничества региональных ячеек двух партий.
Согласно подписанному в марте в Душанбе документу, политические партии будут обмениваться опытом работы с электоратом и подготовке партийных кадров, также предусмотрены взаимные поездки делегаций.
Напомним, образованная в 1994 году, НДПТ объединяет сегодня в своих рядах свыше 480 тыс. таджикистанцев. Председателем партии является президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным ЦИК партии, около 40 процентов членов НДПТ - молодежь.
Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются членами или выдвиженцами НДПТ.
Партия "Единая Россия" является не только правящей российской политической партией, но и крупнейшей партией РФ. "Единая Россия" насчитывает около 3 миллионов последователей. Секретарем Генсовета партии является премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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