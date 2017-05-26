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На счет МЧС поступило более 20 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-schet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428392-ru.html

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26 мая 2017, 18:18       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавшего населения в Чон-Алайском районеот землетрясения поступило 10 млн 570 тыс 054 сомов.
По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 9 млн 902 тыс 735 сомов.
По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в а/а Жалпак-Таш Узгенского района поступило 1 млн 956 тыс 764 сомов.
Напомним, были открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу айыльного аймака Зергер, в а/а Жалпак-Таш Узгенского района, а также пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня в с.Аюу
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня в с/о Жалпак-Таш
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.

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