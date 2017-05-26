На счет МЧС поступило более 20 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

26 мая 2017, 18:18 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. На счет МЧС КР поступают денежные средства для пострадавшего населения от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавшего населения в Чон-Алайском районеот землетрясения поступило 10 млн 570 тыс 054 сомов.

По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 9 млн 902 тыс 735 сомов.

По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года, на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в а/а Жалпак-Таш Узгенского района поступило 1 млн 956 тыс 764 сомов.

Напомним, были открыты счета для перечисления денежных средств в целях оказания помощи пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу айыльного аймака Зергер, в а/а Жалпак-Таш Узгенского района, а также пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня в с.Аюу

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня в с/о Жалпак-Таш

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"

Счет получателя: 4407012100009585

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.