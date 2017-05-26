26 мая 2017, 18:48 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке стартовали музыкальные вечера, организованные Свердловской районной администрацией.

Как ранее сообщалось, в течение месяца, каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18:00 часов у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах для жителей и гостей столицы.

График проведения музыкальных вечеров:

26.05.2017- Выступление духового оркестра

02.06.2017-Вечер джазовой музыки (группа "Аура")

09.06.2017-Вечер классической музыки

16.06.2017-Вечер классической музыки

23.06.2017-Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.

23.06.2017 - 30.06.2017 - Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.