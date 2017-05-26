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В Бишкеке стартовали музыкальные вечера

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428391-ru.html

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В Бишкеке открылся Международный фестиваль кукол

26 мая 2017, 18:48       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке стартовали музыкальные вечера, организованные Свердловской районной администрацией.
Как ранее сообщалось, в течение месяца, каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18:00 часов у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах для жителей и гостей столицы.
График проведения музыкальных вечеров:
26.05.2017- Выступление духового оркестра
02.06.2017-Вечер джазовой музыки (группа "Аура")
09.06.2017-Вечер классической музыки
16.06.2017-Вечер классической музыки
23.06.2017-Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.
23.06.2017 - 30.06.2017 - Концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.

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