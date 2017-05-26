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Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428389-ru.html

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В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

26 мая 2017, 18:04       Комментарии

Задержан второй соучастник двойного убийства в Иссык-Атинском районе, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
3 марта в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины на территории дачных участков близ села Жар-Баш.
"Установлена личность погибших. Ими оказались 45-летний Ш.П. и его гражданская супруга 37-летняя П.О. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан К.А., 30-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Подозреваемый заключен под стражу. Установлена причастность к преступлению еще одного человека, который скрылся в после убийства. Соучастником преступления оказался брат ранее задержанного лица, его объявили в розыск. Накануне задержан 28-летний К.В., житель этого же района. По предварительным данным преступление совершено на почве неприязненных отношений. В отношении задержанного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 города Бишкек. В настоящее время ведется следствие", – говорится в сообщении.

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