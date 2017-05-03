В связи с визитом Патриарха Кирилла в Бишкеке перекроют некоторые улицы

26 мая 2017, 18:15 Комментарии

С 27 по 29 мая 2017 года во время визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызскую Республику в городе Бишкек будут временные ограничения движения для автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУПМ МВД КР.

Для движения автотранспорта будут введены временные ограничения на следующих улицах:

<ul> <li>— от Аэропорта "Манас" до города Бишкек — по ул. Фучика до пр. Жибек Жолу;</li> <li>— по пр. Жибек Жолу от ул. Фучика до ул. М.Гвардия;</li> <li>— по ул. М.Гвардия от пр. Ж.Жолу до пр.Чуй;</li> <li>— пр. Чуй от ул.М.Гвардия до пр Манаса;</li> <li>— по пр. Манаса и Ч.Айтматова от пр. Чуй до резиденции;</li> <li>— по пр. Чуй от пр. Манаса до ул. Ибраимова;</li> <li>— по ул. Т.Молдо от пр.Чуй до ул. Ташкентской;</li> <li>— по ул. Киевская от пр. Манаса до ул. Ибраимова;</li> <li>— по ул. Масалиева и Токомбаева от пр. Ч.Айтматова до ул. Нуркамала.</li> </ul> «Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения», — отмечают в пресс-службе ГУПМ МВД Кыргызской Республики.

Напомним, с 27 по 29 мая состоится Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кыргызскую Республику.