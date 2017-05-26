Афиша мероприятий: давай сходим?

26 мая 2017, 18:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

26 мая Второй международный фестиваль театров кукол "Так-теке" В фестивале примут участие коллективы из России и ближнего зарубежья. Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева.

Персональная выставка Халиды Шимовой Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы. Художественная галерея "Галерея-М", 10.00–18.00.

Выставка народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена Союза художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет написал первое стихотворение. Рисовать начал так же рано. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Персональная выставка Мухтархана Исанова "Гранатовое ожерелье" Мухтархан Исанов — один из наиболее интересных художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. Мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Благотворительный йога-марафон Вас ждут бесплатные занятия от инструкторов по йоге, праздничная программа, также вы можете помочь детским учреждениям. О местах занятий и условиях участия спрашивайте по телефону 0554251530.

27 мая Балет в двух действиях "Дон Кихот" Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет "Дон Кихот", премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Пьеса в одном действии "Человеческий голос" Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме диалога по телефону с мужчиной. В череде эпизодов — страх, радость и боль, надежда и отчаяние — раскрывается душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге — "галактика женских чувств, жертвенность женской любви". Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

СТИХИйная встреча: О поэтах и музах Вы узнаете не только об известных поэтах и их музах, но и о тех, кто вдохновлял на творчество Шарля Бодлера, Айн Рэнд, Джека Керуака и, конечно, Данте и Шекспира. Регистрация обязательна (0555808083). ololohaus, 18.30

Выставка-ярмарка цветов и растений "Цветочные каникулы" Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека. Национальный центр детей и юношества "Сейтек", 10.00–18.00.

Японский фестиваль культуры Желающие смогут попробовать себя в оригами, примерить японское юката, поиграть в детские японские игры, испытать себя в искусстве каллиграфии, сделать мини-открытки в технике бумажного квиллинга, попробовать блюда японской кухни. Будет и концертная программа. Кыргызско-Японский центр человеческого развития, 11.00–15.00.

День биоразнообразия в Ботаническом саду В программе путешествие по эколого-туристической тропе, выставка-ярмарка декоративных растений из разных уголков мира. Дети и взрослые узнают об интересных фактах флоры и фауны. Ботанический сад имени Э.Гареева, 11.00–16.00.

Тренинг "Гиперактивный ребенок: лечим или само пройдет?" Тренинг предназначен для раскрытия наиболее актуальных на сегодня в детской неврологии заболеваний. Информация будет полезна для всех родителей без исключения. Записывайтесь по телефону 0552262675. Кафе "Москва", 10.00.

Мастер-класс "Домашний хлеб на закваске" Вы узнаете, что это совсем не сложно, и принесете с мастер-класса порцию готовой закваски, свой хлеб, знания и практический опыт. Регистрация по телефону 0555977872.

Семинар "Поощрение и наказание ребенка: тактика в семье" Одни говорят, что ребенку нужны ориентиры, куда стремиться. Другие говорят, что ребенок, который все время ориентируется на внешнюю оценку, не сможет самостоятельно принимать решения и действовать в соответствии со своими внутренними убеждениями. Ведущая Светлана Никонова, психолог-педагог. Регистрация обязательна: 0555808083. Ololohaus, 11.00.

Мастер-класс кундалини-йоги "Баланс всех чакр" Когда чакры в балансе, люди чувствуют себя яснее, они эмоционально устойчивее, радостнее, здоровее. Через чакры передается и считывается информация о людях, происходит энергообмен. Присоединяйтесь к мастер-классу, чтобы "включить" свои чакры. Американский университет в Центральной Азии, 9.00.

Неделя аквагрима Неделя пройдет в рамках проекта "Нарисуй будущее", направленного на трудовую ориентацию выпускников детских домов. Все заработанные средства пойдут на нужды детей-сирот. Парк имени Панфилова, 15.00–20.00.

Мастер-класс "Краски, танцующие на воде" Дети от 5 до 12 летпознакомятся с техникой рисования "эбру". "Эбру" в переводе с персидского означает "похожий на облака". В этой технике рисуют на воде нерастворимыми красками, а затем переносят изображение на бумагу. Ololo art studio, 13.00.

Детский воркшоп Материал для работы — глина. Метод — свободное творчество. Возраст не ограничен, главное, чтобы ребенку было интересно поиграть с глиной. Регистрация обязательна: 0553383210. Творческая группа "705" (улица Кулиева, 1), 10.30.

28 мая Комедия "Безумный день, или Женитьба…" Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр "Аз Арт" приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю "Аз и Ферт" русского драматурга XIX века П. С. Федорова. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Концерт "Гала-опера" В программе сцены из опер, популярные произведения мировой и национальной классики в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы. Режиссер концерта — заслуженный артист КР Искендер Сартбаев. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерт группы "Пицца" (Россия) Пицца — музыкальная группа, основанная в городе Уфе в 2009 году. Исполняет песни на стыке таких жанров, как поп-соул, регги, фанк и даже рэп. Амфитеатр "Ала-Тоо", 19.00.

Отчетно-благотворительный концерт студии балета ANTRE Первый отчетно-благотворительный концерт студии балета ANTRE. Мероприятие приурочено к году нравственности, воспитания и культуры. Вырученные средства будут направлены одаренным детям инвалидам, а так же мальчику Тилеку Алтымышеву, который имея заболевание, не сдается и занимается творчеством, своими руками делает красивые маленькие макеты домов из палочек мороженного. 16.00 Кыргызский драматический театр имени Т. Абумомунова.