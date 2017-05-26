На счет МЧС поступило почти 22,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

26 мая 2017, 17:48 Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило почти 22,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 17.00 26 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 10 млн 570 тыс. 54 сома.

На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 9 млн 902 тыс. 735 сомов.

Стоит отметить, открыт спецсчет для пострадавших от оползня и в а/а Жалпак-Таш Узгенского района, куда перечислено 1 млн 956 тыс. 764 сома.

МЧС отмечает, что денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений и частных лиц.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"

Счет получателя: 4407012100009585

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, (0312) 54 79 01.