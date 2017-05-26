Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Календарь Рамазан – 2017. Расписание времени поста орозоКалендарь Рамазан – 2017. Расписание времени поста орозоВ Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документовВ Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

На счет МЧС поступило почти 22,5 млн сомов пострадавшим в Ошской области

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360556_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428386-ru.html

Похожие новости

В каких районах Бишкека и Чуйской области 27 мая отключат электричество

На счет МЧС поступило более 20 млн сомов в помощь пострадавшим от стихийных бедствий

"Кыргызтелеком" выделил полмиллиона сомов пострадавшим в селе Аюу

На счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило около 22,5 млн сомов

В Иссык-Кульской и Ошской областях начаты работы по ямочному ремонту – Минтранс

26 мая 2017, 17:48       Комментарии

На спецсчет МЧС КР для пострадавших от оползня и землетрясения в Ошской области поступило почти 22,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 17.00 26 мая на счет МЧС для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения поступило 10 млн 570 тыс. 54 сома.
На это же время для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района на счет поступило 9 млн 902 тыс. 735 сомов.
Стоит отметить, открыт спецсчет для пострадавших от оползня и в а/а Жалпак-Таш Узгенского района, куда перечислено 1 млн 956 тыс. 764 сома.
МЧС отмечает, что денежные средства поступают от государственных органов (однодневная заработная плата), учреждений и частных лиц.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики – для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 – добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
По вопросам обращаться: Управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС КР, (0312) 54 79 01.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум