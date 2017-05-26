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Главы Правительств стран СНГ подписали ряд документов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360559_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428385-ru.html

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В Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

Премьеры стран СНГ подписали ряд документов (перечень, фото)

Фото - Премьер Кыргызстана на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе

26 мая 2017, 17:53       Комментарии

Делегация Кыргызской Республики во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 26 мая, в городе Казань Республики Татарстан (Российская Федерация) приняла участие в очередном заседании Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).
По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.
Так, подписаны следующие документы:
<li>План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;</li><li>Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;</li><li>Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;</li><li>Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.</li><li>Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;</li><li>Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;</li><li>Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.</li><li>Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;</li><li>Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;</li><li>О Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года;</li><li>О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств;</li><li>О реализации Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2016 года об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.</li>

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