Главы Правительств стран СНГ подписали ряд документов

26 мая 2017, 17:53 Комментарии

Делегация Кыргызской Республики во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 26 мая, в городе Казань Республики Татарстан (Российская Федерация) приняла участие в очередном заседании Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.

Так, подписаны следующие документы:

<li>План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;</li><li>Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;</li><li>Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;</li><li>Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.</li><li>Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;</li><li>Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;</li><li>Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.</li><li>Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;</li><li>Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;</li><li>О Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года;</li><li>О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств;</li><li>О реализации Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2016 года об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.</li>