В Бишкеке открылся Международный фестиваль кукол

26 мая 2017, 18:01 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке состоялось открытие Международного фестиваля кукол, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Глава муниципальной администрации по Свердловскому административному району Самарбек Болотбеков принял участие в торжественном открытии II Международного фестиваля театров кукол "Так-теке".

В фестивале примут участие коллективы из Кыргызстана, Узбекистана, России и Казахстана.

На открытии также присутствовали заместитель министра культуры, начальники отделов и приглашенные гости.

Фестиваль будет проходить с 26 по 29 мая текущего года.