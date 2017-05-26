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В Бишкеке открылся Международный фестиваль кукол

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428382-ru.html

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26 мая 2017, 18:01       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Бишкеке состоялось открытие Международного фестиваля кукол, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Глава муниципальной администрации по Свердловскому административному району Самарбек Болотбеков принял участие в торжественном открытии II Международного фестиваля театров кукол "Так-теке".
В фестивале примут участие коллективы из Кыргызстана, Узбекистана, России и Казахстана.
На открытии также присутствовали заместитель министра культуры, начальники отделов и приглашенные гости.
Фестиваль будет проходить с 26 по 29 мая текущего года.

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