Прогноз погоды: на выходных кыргызстанцам обещают дожди

26 мая 2017, 18:09 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане с 26 по 31 мая сохранится неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.

Дожди ожидаются на большей части республики, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 метром в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В указанный период из-за ожидаемых ливневых дождей на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков.

В Бишкеке на выходные без осадков. В Оше ночью без осадков, днем возможен дождь, грозы.