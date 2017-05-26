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Прогноз погоды: на выходных кыргызстанцам обещают дожди

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428381-ru.html

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Прогноз погоды: в Бишкеке дожди и грозы

26 мая 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. В Кыргызстане с 26 по 31 мая сохранится неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.
Дожди ожидаются на большей части республики, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 метром в секунду.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В указанный период из-за ожидаемых ливневых дождей на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков.
В Бишкеке на выходные без осадков. В Оше ночью без осадков, днем возможен дождь, грозы.

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