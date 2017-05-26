Премьеры стран СНГ подписали ряд документов (перечень, фото)

26 мая 2017, 17:36 Комментарии

Делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым 26 мая в городе Казань (Татарстан) приняла участие в очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств.

Как сообщает пресс-служба, по итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках СНГ:

- План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов;

- Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;

- Комплекс мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года;

- Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

- Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;

- Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;

- Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года;

- О Межгосударственной радионавигационной программе государств - участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года;

- О внесении изменений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ;

- О реализации Решения Совета глав государств Содружества от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ.