С кем будет встречаться патриарх Кирилл в Кыргызстане?

26 мая 2017, 17:37 Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кыргызстан. В Бишкекской и Кыргызстанской епархии сообщали, что патриарх Кирилл утром 28 мая проведет службу в Свято-Воскресенском соборе Бишкека.

Как стало известно агентству АКИpress, в рамках визита патриарх Кирилл встретится с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, епископом Бишкекским и Кыргызстанкским Даниилом и муфтием Кыргызстана Максатом Токтомушевым.

Предполагается, что патриарх Московский и всея Руси посетит Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина, где проведет встречи в коллективом вуза и студентами, храм святого равноапостольного великого князя Владимира и освятит закладной камень под строительство православной гимназии при одноименном соборе.

Предполагается, что патриарх Московский и всея Руси посетит и Иссык-Кульскую область.

В честь визита патриарха Кирилла в столице состоятся концерты одного из старейших профессиональных хоров России - Московского Синодального хора. В репертуаре концерта помимо духовных песнопений будут представлены светские и народные композиции.