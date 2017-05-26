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С кем будет встречаться патриарх Кирилл в Кыргызстане?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428379-ru.html

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Бишкек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с руководством Кыргызстана и ДУМК

26 мая 2017, 17:37       Комментарии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кыргызстан. В Бишкекской и Кыргызстанской епархии сообщали, что патриарх Кирилл утром 28 мая проведет службу в Свято-Воскресенском соборе Бишкека.
Как стало известно агентству АКИpress, в рамках визита патриарх Кирилл встретится с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, епископом Бишкекским и Кыргызстанкским Даниилом и муфтием Кыргызстана Максатом Токтомушевым.
Предполагается, что патриарх Московский и всея Руси посетит Кыргызско-Российский Славянский университет им.Б.Ельцина, где проведет встречи в коллективом вуза и студентами, храм святого равноапостольного великого князя Владимира и освятит закладной камень под строительство православной гимназии при одноименном соборе.
Предполагается, что патриарх Московский и всея Руси посетит и Иссык-Кульскую область.
В честь визита патриарха Кирилла в столице состоятся концерты одного из старейших профессиональных хоров России - Московского Синодального хора. В репертуаре концерта помимо духовных песнопений будут представлены светские и народные композиции.

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