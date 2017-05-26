День 26 Мая: ЖК будет собираться только по особо важным поводам?

26 мая 2017, 18:04 Комментарии

Резонансные случаи привлекают повышенное общественное внимание к безопасности на дорогах. Но история с наездом на ребенка в коляске на тротуаре берет очередной рубеж для тестирования лимита общественного терпения.

Возможно, уровень безопасности на дорогах всегда был кошмарным, и за последние месяцы он не уменьшился и не повысился. Но что увеличилось и что становится привычкой - так это фиксация нарушений на телефон и публикация в интернете.

При этом патрульная милиция и другие структуры абсолютно не поспевают за меняющимися обстоятельствами. С одной стороны они научились фиксировать нарушения на собственные телефоны, но признавать наличие видеосъемки от граждан делают нехотя. Это показывает случай с наездом на коляску с ребенком - законный представитель потерпевшей не может добиться справедливости (видимо, там были свои причины) и при этом в ГУПМ должны знать о наличии у нее видеосъемки.

Только после общественного резонанса и резкой критики работы ГУМП начинается реакция. Похоже, там выживают по одиночке и всем наплевать на общественное мнение.

Кстати, причиной для столь массового движения автомобилей по тротуару стал бракованный капитальный ремонт проспекта Чуй. Именно переделка участка автодороги стала причиной ее закрытия в восточном направлении и затрудненного движения в западном направлении. Коррупция порождает коррупцию?

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева (СДПК) опубликовала информацию о количестве заграничных служебных командировок министерств и ведомств Кыргызстана за 2016 год.

Количество служебных командировок, отчеты по которым уже поступили в МИД, составило 1660 единиц. Это 34 командировки на одно ведомство и это только те, которые прошли по линии МИД.

По всей видимости, борьба за служебные командировки за границу в министерствах и ведомствах несет не меньший накал, чем в Жогорку Кенеше. Но в законодательном органе "разборки" из-за командировок время от времени становятся достоянием общественности. Самый свежий пример - отставка руководителя Аппарата парламента Абдыманапа Кутушева в марте этого года, который не хотел делиться поездками в привлекательные страны.

Загранкомандировка - этакий бонус для наших чиновников, не имеющих доступа к теневым потокам, за лишения и страдания, которые они переживают на рутинной работе. Проработав энное количество часов на государство, погрязнув в интригах, они вырываются на свободу и дают свободу своим инстинктам. Особенно запомнились 90-е годы, когда высокопоставленные чиновники оказывались на улице, в чем мать родила, или задерживались за воровство в супермаркетах. В общем, многое осталось неизменным.

С другой стороны, такое количество поездок говорит об одном - или отечественный чиновник находится в Жогорку Кенеше на очередном заседании, или он в командировке. Это же дает ответ на вопрос об эффективности нашего госуправления.

Пока спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков находится в очередном нескончаемом турне, парламент постепенно впадает в предвыборную лихорадку.

Вчера парламент не смог набрать кворума для рассмотрения законопроектов, а сегодня официально не заседала ни одна фракция. Учитывая, что сейчас, как минимум, 3 фракции выдвигают своих кандидатов в президенты, ситуация в Жогорку Кенеше будет напоминать сентябрь 2015 года, когда работу ЖК пришлось приостановить.

По всей видимости, с каждым днем состав парламента становится почти невозможно собрать или его смогут собирать только по исключительно важным случаям.

Впрочем, разве все эти годы не "дежурные" депутаты создавали видимость кворума, бегая по рядам?