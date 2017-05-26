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Ребенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видео

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428377-ru.html

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В квартире выпавшего из 5-го этажа ребенка была 22-летняя родственница погибшего – ГУВД

26 мая 2017, 17:48       Комментарии

БИШКЕК, 26 мая - Sputnik. 24 мая в районе ТЭЦ Бишкека произошел инцидент, в результате которого 4-месячный младенец выпал из коляски. Случай бурно обсуждается в соцсетях. Корреспондент Sputnik Кыргызстан связался с участниками этого происшествия и попытался разобраться в ситуации.
В среду молодая женщина гуляла по проспекту Чуй с коляской, в которой находилась ее маленькая дочь. По словам пострадавшей, она увидела, что на проспекте образовалась пробка, поэтому некоторые водители стали объезжать затор по тротуару. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033552690'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033552690'] = 'Subject'; } }); © Видео / предоставлено участницей инцидентаРебенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видео
Женщина стала снимать это на камеру телефона.
"Машины ехали по тротуару мимо меня. Когда автомобиль Honda Fit поравнялся со мной, я спросила у женщины за рулем, почему она себя так ведет. Она надавила на газ, передним колесом задела коляску, и моя дочь выпала на землю. Машина уехала. Слава богу, ребенок приземлился на траву. Малышка родилась в рубашке", - рассказала мать.
Сейчас младенец находится с ней в больнице. У девочки нет серьезных повреждений.
Корреспонденту Sputnik Кыргызстан удалось связаться с женщиной, управлявшей Honda Fit. Она утверждает, что ее автомобиль не задевал коляску.
"Из-за затора пришлось выехать на тротуар. Женщина с коляской снимала ситуацию на видео. Я притормозила, чтобы ее пропустить, но она начала браниться и пинать автомобиль. Я поехала дальше, но не задевала коляску", - сказала Аида.
На следующее утро она явилась в Управление патрульной милиции Бишкека. Машину поставили на штрафстоянку.
По информации пресс-службы УПМ, по данному факту назначено следствие.
Известно, что милиция ищет и другие машины, которые попали в кадр, когда проезжали по тротуару.

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