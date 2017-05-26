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Новости Кыргызстана

Ребенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видеоРебенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видео

Авоська: цены на продукты на 26 мая

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428376-ru.html

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Отечественные производители не могут экспортировать продукцию из-за отсутствия грузовых вагонов

26 мая 2017, 17:54       Комментарии

Скоро лето - море фруктов! Особенно абрикоса! Это один из самых популярных и упоминаемых фруктов.
Абрикосы растут преимущественно в Баткене и на Иссык-Куле. Есть мнение, что абрикос полезен тем, кто работает над снижением лишнего веса.
Килограмм абрикоса на рынке стоит 100 сомов. На рынке подешевели помидоры, но чуть вырос в цене картофель.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой "на всякий случай". Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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