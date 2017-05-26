По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

26 мая 2017, 17:40 Комментарии

Делегация Кыргызской Республики во главе с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым 26 мая, в городе Казань приняла участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.

Так, подписаны следующие документы:

— План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;

— Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;

— Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

— Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

— Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;

— Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;

— Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

— Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;

— Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

— О Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНГ на период до 2020 года;

— О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ;

— О реализации Решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде Содружества.