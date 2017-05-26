Калича Умуралиева — о том, как решить проблему пробок в Бишкеке без вырубки деревьев

26 мая 2017, 17:37 Комментарии

В борьбе с пробками на улицах Бишкека власти столицы нашли выход – расширить дороги за счет вырубки здоровых деревьев, на месте которых планируется уложить асфальт либо создать так называемые парковочные карманы. Однако такая альтернатива уничтожению растений, являющихся «легкими» Бишкека, очищающими воздух от вредных частиц и создающими прохладу в столичных «каменных джугнлях», совсем не устраивает бишкекчан. Горожане активно требуют прекратить вырубку деревьев и найти другой способ борьбы с заторами на дорогах.

Глава Общественного фонда "Наше право" Калича Умуралиева — в числе активных защитников экологии Бишкека, некогда считавшегося самой зеленой столицей среди всех постсоветских стран. С редакцией K-News активистка своими идеями о том, как разгрузить центральные улицы, и при этом сохранить экологию.

Вырубка деревьев – увеличение болезней В наших климатических условиях нельзя варварски относиться к зеленым насаждениям, иначе мы увидим увеличение числа туберкулезных больных, увеличится статистика по аллергическим и кожным заболеваниям. Деревья несут не только красоту, но и защитную функцию против пыли, загазованности.

Мы узнали, что "Зеленстрой" не имеет отдел по инвентаризации зеленых насаждений. Соответственно, это муниципальное предприятие вообще не владеет ситуацией. За такие вещи должностные лица должны нести ответственность.

Есть предписание прокуратуры о том, что 26 деревьев по ул. Тыныстанова были незаконно вырублены, ущерб составил 85 тысяч сомов. Мэрия отрапортовала, что сумма была оплачена, и вред был компенсирован. У меня как налогоплательщика возникает вопрос: из каких денег мэрия возместила это? С наших денег? За каждое дерево должны платить те, кто его вырубает.

По улице Донецкая при ремонте вырубили все деревья. Нам не дают объяснения этому: на основании чего уничтожили здоровые зеленые насаждения? Каким проектом это предусмотрено? Кроме того, остро стоит вопрос ирригации: деревья гораздо выше, чем арыки, а арыки — без отверстий, через которые вода могла бы к корням проходить.

4 полосы по Душанбинке Сейчас большая борьба развернулась вокруг улицы Токтоналиева (Душанбинская). Там вообще крестиком отмечены 1 тыс. 309 деревьев. Жители в ужасе, чем дышать? Какой-то гениальный проектировщик запланировал 4-полосную широкую дорогу за счет расширения, чтобы разгрузить проспект Манаса. А почему 4 полосы, если санитарные нормы не позволяют этого сделать?! Там стоят многоэтажные дома, которые невозможно снести, и зеленые насаждения, которые вырывать нельзя.

Сама дорога увеличивается на половину тротуара, и все это переходит под окна жителей домов, которые и сажали эти деревья. Мы надеемся, что власти найдут компромисс. Четырехполосная дорога не может проходить под окнами жилых домов.

Там есть частный сектор, который можно немного отодвинуть, потому что они, возможно, вышли за красную линию, и сделать 3 полосы в одну сторону. Во всем мире используется одностороннее движение. Пусть будет так, что по Токтоналиева мы едем вниз, а по Малдыбаева вверх.

Закон и его игнорирование Надо рассмотреть всевозможные варианты, но никто этого не делает. Есть приказ — сделать четырехполосную дорогу, однако никто не задумывается, какую реакцию это решение вызовет у общественности. А ведь данного приказа со стороны властей могло и не быть, если бы власти следовали нормам закона "О градостроительстве и архитектуре", где четко и ясно написано, что любая градостроительная акция должна проходить общественное слушание. А они проводили слушания? Ставили в известность город год назад? Нет, не ставили, потому что они наверное даже не знали, что на их головы упадет китайский грант. Все сделано впопыхах, пока китайцы дают деньги.

У нашей власти проблемы с освоением этого гранта, техника приехала, "Чайн Роуд" здесь, рабочие здесь, деньги есть, но не решены проблемы, которые должны были быть решены еще до того, как грантовые средства «окажутся в руках». Я думаю, что в таком режиме аврала нужно быстро решать эти конфликты, чтобы были довольный все стороны.

Я бы не хотела плохо говорить о новом мэре, но к нему уже кличка пристала, его называют "Дровосек". А ведь в этом виноват не только мэр. Виноваты и те, кто за это направление отвечает, у них есть вице-мэр по строительству — господин Дуйшенбиев. Он уже 11 лет там работает, и должен был предвидеть конфликт.

Расширение дорог – не решение проблем Вспомните улицу Токтогула: все деревья вырубили, ширину увеличили, одностороннее движение сделали, а результат? Когда едем по этой улице, мы пробираемся между двумя рядами автомобилей, которые стоят вдоль дороги. А там ведь велодорожка, на которой паркуются машины. Где милиция? Никто за этим не следит, эвакуаторов нет, опять заторы. Проблема не в расширении. При таком несоблюдении правил любая расширенная дорога превратится в узкий ручеек из-за неправильно припаркованных машин.

Запрет на въезд в центр Во многих странах в центре города транспорт не ходит. Возьмем московский Арбат: там не ездят машины, зато гуляют люди. У нас даже то, что предусмотрено для пешеходов и прогулок, уже застроено.

У нас есть возможности для уменьшения количества маршруток, но этому процессу мешает коррупция. Все владельцы маршрутов тратят бешеные деньги, чтобы закрепиться. Среди этих людей есть депутаты, бизнесмены. Он,и естественно, будут лоббировать интересы маршрутных такси. А кто будет продвигать интересы общественного транспорта?

Например, когда я была в Женеве, я смотрела на узкие улочки и думала, почему там нет пробок? Да потому что нет маршрутных такси, там очень мало транспорта. Людям не выгодно ездить и тратиться на бензин. На остановке написано, что в 8.36 подъедет автобус. И он приезжает, потому что ему никто не мешает вовремя добраться до заданной точки.

Японцы — самые крупные производители автомобилей, однако почему жители не покупают машины? Потому что содержать ее очень дорого. Узбеки возмущаются, что их страна производит автомобили, а местному населению машины продают в два раза дороже. Они радоваться должны: не покупают и тем самым не засоряют город. Зато хорошо работает общественный транспорт. Нам дали возможность покупать барахло со всех рынков, вот мы и покупаем старые разваливающиеся автомобили, которыми забили свои города пробками. Если ты взял себе автомобиль, хочешь парковаться – плати, причем очень дорого.

Дело не в проблемах пространства, дело в некачественном управлении, в отсутствии общественного транспорта.