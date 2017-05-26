Сегодня: в президенты с судимостью, митинг у мэрии, унесенные селем

26 мая 2017, 17:30 Комментарии

Кандидат в президенты с судимостью. СМИ сообщили о намерении Ахматбека Келдибекова баллотироваться на пост главы государства. Из штаба партии "Ата Журт" пришли сведения о том, что на встрече в Алае земляки бывшего спикера ЖК выразили ему поддержку и пожелали удачи в предстоящей президентской гонке. Ситуация неоднозначная, и не только потому, что ее отказываются комментировать партнеры Келдибекова по тройственному союзу Мадумаров и Ташиев.

Есть большие сомнения по поводу того, что экс-торага может зарегистрироваться в ЦИК, так как имеет судимость. Исходя из этого, действия Келдибекова не поддаются никакой логике. Хотя можно предположить, таким образом политик просто решил напомнить о себе в преддверии выборов президента.

Напомним, Ахматбек Келдибеков был осужден по статье "Злоупотребление служебным положением" и выплатил штраф в размере 10 миллионов сомов за ущерб, причиненный государству во время пребывания на должностях спикера парламента и председателя Налоговой службы.

Митинг у мэрии. Сегодня утром, несмотря на проливной дождь, у здания муниципалитета собралось около десятка активистов. Они выразили протест в связи с массовой вырубкой деревьев в столице. По мнению горожан, недопустимо срезать под корень многолетние зеленые насаждения даже под предлогом строительства и расширения дорог. Больше других возмущены жители улицы Токтоналиева (Душанбинской), где проезжую часть расширяют до четырех полос и по этой причине ликвидируют свыше тысячи деревьев.

Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков пообещал, что все жалобы и просьбы горожан будут услышаны. Сейчас работы на улице Токтоналиева приостановлены, план реконструкции дорабатывается и горожане могут принять в этом участие. Чиновник также рассказал, что с начала 2017 года в столице уже высажено более 6 тысяч саженцев. В настоящее время власти Бишкека собираются приобрести крупномерные деревья с закрытой корневой системой, и их посадка будет продолжена до октября. Таким образом происходит обновление зеленого фонда столицы, подчеркнул вице-мэр.

Удар в сердце. 19-летний парень, получивший ножевое ранение в грудную клетку, скончался по дороге в больницу. Сообщение о происшествии милиционеры получили от бригады скорой, которая прибыла для оказания помощи пострадавшему. Медики провели комплекс экстренных реанимационных мероприятий, но спасти раненого им не удалось.

Инцидент произошел на улице Буденного, там стражи порядка обнаружили следы крови и застали группу молодых людей. Они рассказали, что между двумя их знакомыми началась словесная перепалка. В ходе выяснения отношений один из них схватил нож и ударил другого. Подозреваемый, 1997 года рождения, остался на месте преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Опять смертельный наезд. В новостройке Ала-Тоо автоцистерна на базе ГАЗ-53 сбила пешехода. 50-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой. Управление патрульной милиции ГУВД столицы разбирается в причинах произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам следствия будет определена степень ответственности участников ДТП.

На основании опроса свидетелей воссоздана предварительная картина случившегося. Очевидцы рассказали милиционерам, что погибший мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он внезапно выбежал на проезжую часть перед грузовиком. Водитель, 1981 года рождения, не скрывался с места происшествия. Машина водворена на штрафную стоянку.

Унесенные селем. Стихия нанесла очередной удар по южным регионам республики. Прошедшие проливные дожди спровоцировали сход мощных потоков грязи и камней. Накануне они обрушились на Баткенскую область. В айыльном округе Актатыр подтоплены 3 жилых дома и 19 огородов. На 282-м километре автодороги Ош - Баткен - Исфана сель смыл три автомобиля, транспортные средства восстановлению не подлежат.

На большинстве рек в Кыргызстане по-прежнему наблюдается аномально высокий уровень воды. В ряде регионов существует угроза подтопления жилых домов. Ситуацию осложняет неустойчивая погода. В ближайшие несколько дней в республике ожидаются осадки, местами сильные. До 29 мая на территории республики действует штормовое предупреждение.

Очистим Иссык-Куль. Более тысячи волонтеров в ближайшие выходные отравятся на жемчужное озеро, чтобы принять участие в генеральной уборке побережья. Сбор добровольцев 27 мая в 7.00 утра на площади Победы. Их обеспечат транспортом, а по дороге на Иссык-Куль проинструктируют о технике безопасности и графике работ.

Как сообщили СМИ организаторы масштабной экологической акции, они планируют провести уборку как на северном берегу, так и на южном. Планируется охватить наиболее посещаемые общественные пляжи и излюбленные места отдыха туристов. Предполагается, что волонтеры охватят всю береговую линию от Каракола до Былыкчы. Любопытно будет посмотреть на результат, ведь следующую генеральную уборку организаторы акции обещают провести в Бишкеке.