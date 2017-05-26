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С начала года трудовые мигранты перевели в КР из России рекордные $433 млн

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360552_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428372-ru.html

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26 мая 2017, 17:38       Комментарии

Денежные переводы трудовых мигрантов из России за последние три месяца побили рекорды за последние несколько лет.
Согласно статистике Нацбанка, за первый квартал объемы денежных переводов из-за рубежа составили около $444 млн. При этом объемы денежных переводов из России составили $433 млн. Это намного превышает показатели за аналогичный период последних нескольких лет. Так, в первом квартале 2016 года поступило всего $291 млн.
Самые активные перечисления были совершены в марте - тогда через различные системы денежных переводов в республику поступило $186,4 млн.
Вслед за Россией идут с большим отрывом идут страны дальнего зарубежья и США. С начала года из этих стран в республику поступило $10,5 и $8,6 млн соответственно.

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