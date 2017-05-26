В Баткене на границе задержана партия контрабандного сока из Таджикистана

26 мая 2017, 17:42 Комментарии

Сотрудники таможни "Баткен" задержали контрабанду натуральных соков из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в с.Кара-Бак Баткенской области была остановлена и проверена грузовая автомашина марки "Даймлер-Бенц 711" с государственными номерными знаками КР.

Данный транспорт следовал из села Совхоз Таджикистана. При таможенном досмотре автомашины в грузовом отсеке обнаружен натуральный сок "Свежесть лета АВС" в объеме 4560 литров.

"На момент проверки в отношении указанных товаров отсутствовали какие-либо товаросопроводительные документы в таможенном отношении. По данному факту контрабанды возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 33 897 сомов", - сообщили в пресс-службе ГТС.