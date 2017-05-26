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В Бишкеке вновь открылся музей-мастерская Суйменкула Чокморова

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428370-ru.html

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26 мая 2017, 17:32       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Ислам Розиев - Кабар/. В Бишкеке сегодня в торжественной обстановке вновь открыл свои двери музей-мастерская Суйменкула Чокморова, в которой Народный артист СССР, актер кино, художник писал свои картины и работал.
На открытии музея побывали художники и родные С.Чокморова.
"После его смерти было принято постановление создать музей в мастерской, где он работал. Здесь собраны все экспонаты, которые принадлежали его семье и самому Суйменкулу Чокморову, это его живописные работы, эскизы, фотографии его студенческих лет, а также книги, написанные о нём, его мольберт, кисти и многое другое", - рассказала директор объединенной дирекции мемориальных музеев Арман Мамаханова.
Музей был открыт на финансовые средства города Бишкек. Музей также посетил родной брат Суймекула - Суйоркул Чокморов, он поблагодарил мэрию города Бишкек за финансовую поддержку музея.
Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года, он был советским киргизским актером кино, художником и Народным артистом СССР. Одной из его главных ролей была роль в фильме "Выстрел на перевале Караш", помимо этого он снялся в таких фильмах, как "Джамиля", "Седьмая пуля" и "Волчья яма".
Мастерская-музей открыт для всех желающих с 9 утра и до 5 вечера в будние дни по адресу: ул. Токтогула №170 (пересекает Исанова).

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