В Кыргызстане впервые проходит турнир по вольной борьбе на Кубок Президента

26 мая 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 20 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В физкультурно-оздоровительном комплексе села Арашан, Чуйская область сегодня стартовал республиканский турнир Кубка Президента КР по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.

Турнир приурочен к Году нравственности, воспитания и культуры. В нем принимают участие 177 юношей из регионов и областей республики.

Соревнования проходят по 14 весовым категориям: до 23 кг, до 25 кг, до 27 кг, до 29 кг, до 32 кг, до 35 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг.

На церемонии открытия соревнований приняли участие директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, полномочный представитель Правительства КР в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев.

"Данный турнир приурочен году нравственности, воспитания и культуры и проводиться первый раз. В этой связи, Госагентство проводит ряд мероприятий и одним из них является Кубок Президента Кыргызской Республики по вольной борьбе. Вольная борьба один из любимейших видов спорта в нашей стране. Наши спортсмены показывают отличные результаты на мировой арене", - сказал в своем выступлении К.Аманкулов.

По его словам, совсем недавно кыргызстанские спортсмены выступили на IV Исламских играх солидарности. В медальном зачете сборная заняла 10 место. Кыргызстанские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 медалей по видам борьбы – золотую и серебряную медали завоевали спортсмены по вольной борьбе.

Он пожелал всем удачи и побед во всех начинаниях.