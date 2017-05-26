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В Кыргызстане впервые проходит турнир по вольной борьбе на Кубок Президента

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428369-ru.html

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В селе Арашан впервые проходит Кубок президента КР по вольной борьбе

26 мая 2017, 17:25       Комментарии

Бишкек, 20 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В физкультурно-оздоровительном комплексе села Арашан, Чуйская область сегодня стартовал республиканский турнир Кубка Президента КР по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР.
Турнир приурочен к Году нравственности, воспитания и культуры. В нем принимают участие 177 юношей из регионов и областей республики.
Соревнования проходят по 14 весовым категориям: до 23 кг, до 25 кг, до 27 кг, до 29 кг, до 32 кг, до 35 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 54 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг.
На церемонии открытия соревнований приняли участие директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, полномочный представитель Правительства КР в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев.
"Данный турнир приурочен году нравственности, воспитания и культуры и проводиться первый раз. В этой связи, Госагентство проводит ряд мероприятий и одним из них является Кубок Президента Кыргызской Республики по вольной борьбе. Вольная борьба один из любимейших видов спорта в нашей стране. Наши спортсмены показывают отличные результаты на мировой арене", - сказал в своем выступлении К.Аманкулов.
По его словам, совсем недавно кыргызстанские спортсмены выступили на IV Исламских играх солидарности. В медальном зачете сборная заняла 10 место. Кыргызстанские спортсмены завоевали 17 медалей, из них 12 медалей по видам борьбы – золотую и серебряную медали завоевали спортсмены по вольной борьбе.
Он пожелал всем удачи и побед во всех начинаниях.

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