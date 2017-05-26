Как восстановить "легкие" Бишкека – мэрия рассказала о планах по озеленению

26 мая 2017, 17:37 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Мэрия Бишкека намерена уделить большое внимание проблеме экологии. Для этого муниципалитет совместно с городским кенешем и гражданским сообществом подготовил концепцию озеленения города.

Вице-мэр Эркинбек Исаков сообщил, что планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию парков и скверов города, таких как "Фучика", "Молодежный", "Карагачевая роща", сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам чиновника, с начала года посажено 6 тысяч лиственных и хвойных деревьев, оформляются газоны и клумбы, на которых высадят 1,2 млн цветов. До конца года запланирована закупка и посадка более 10 тысяч деревьев и 5900 кустарников.

Для защиты зеленых насаждений от вредителей, по словам Исакова, "Зеленстрой" и Академия наук разработали план по защите дубовых насаждений. Согласно нему проводятся исследования популяции пилильщика путем применения клеевых ловушек в летный период.

Мэрия также в питомнике №1 планирует выращивать саженцы деревьев с закрытой корневой системой, которые будут высаживаться через 2-3 года.