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Как восстановить "легкие" Бишкека – мэрия рассказала о планах по озеленению

Источник:
http://kabar.kg/news/kak-vosst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428368-ru.html

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В Бишкеке начался капитальный ремонт дорог

В Бишкеке начали ремонтировать дороги

26 мая 2017, 17:37       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Мэрия Бишкека намерена уделить большое внимание проблеме экологии. Для этого муниципалитет совместно с городским кенешем и гражданским сообществом подготовил концепцию озеленения города.
Вице-мэр Эркинбек Исаков сообщил, что планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию парков и скверов города, таких как "Фучика", "Молодежный", "Карагачевая роща", сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам чиновника, с начала года посажено 6 тысяч лиственных и хвойных деревьев, оформляются газоны и клумбы, на которых высадят 1,2 млн цветов. До конца года запланирована закупка и посадка более 10 тысяч деревьев и 5900 кустарников.
Для защиты зеленых насаждений от вредителей, по словам Исакова, "Зеленстрой" и Академия наук разработали план по защите дубовых насаждений. Согласно нему проводятся исследования популяции пилильщика путем применения клеевых ловушек в летный период.
Мэрия также в питомнике №1 планирует выращивать саженцы деревьев с закрытой корневой системой, которые будут высаживаться через 2-3 года.

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