Доллар США: 67.9500 (+0.0125) 
Евро: 76.3860 (+0.3945) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ребенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видеоРебенок выпал из коляски не из-за меня — женщина-водитель о скандальном видеоВ Баткене на границе задержана партия контрабандного сока из ТаджикистанаВ Баткене на границе задержана партия контрабандного сока из Таджикистана

В Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazani-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428367-ru.html

Похожие новости

По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

Как восстановить "легкие" Бишкека – мэрия рассказала о планах по озеленению

В селе Кой-Таш открылась новая казарма для Сухопутных войск

Фото - Премьер Кыргызстана на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе

Сооронбай Жээнбеков принял участие в заседании СГП СНГ в узком составе в Казани

26 мая 2017, 17:47       Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации приняла участие в очередном заседании Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает перс-служба правительства КР.
По итогам заседания Совета глав Правительств стран СНГ подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.
Так, подписаны следующие документы:
- План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;
- Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;
- Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;
- Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.
- Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;
- Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.
- Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;
- Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;
- О Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНг на период до 2020 года;
- О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств;
- О реализации Решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум