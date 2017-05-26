В Казани по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов

26 мая 2017, 17:47 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым в городе Казань Республики Татарстан Российской Федерации приняла участие в очередном заседании Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает перс-служба правительства КР.

По итогам заседания Совета глав Правительств стран СНГ подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Содружества.

Так, подписаны следующие документы:

- План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017–2019 годов;

- Порядок определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года;

- Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

- Соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

- Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли;

- Соглашение о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

- Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года;

- Об актуализации Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

- О Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников СНг на период до 2020 года;

- О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств;

- О реализации Решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом Суде Содружества Независимых Государств.