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"Кыргызтелеком" выделил полмиллиона сомов пострадавшим в селе Аюу"Кыргызтелеком" выделил полмиллиона сомов пострадавшим в селе АюуВ Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатныйВ Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатный

На счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило около 22,5 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428366-ru.html

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Евросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане

26 мая 2017, 17:10       Комментарии

По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года на счет Министерства чрезвычайных ситуаций для пострадавшего от землетрясения населения в Чон-Алайском районе поступило 10 млн 570 тыс. сомов.
Также, по данным МЧС, на счет ведомства для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило 9 млн 902 тыс. сомов.
На счет для пострадавших от оползня в айыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района поступило 1 млн 956 тыс. сомов.
Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.

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