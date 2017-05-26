На счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило около 22,5 млн сомов

26 мая 2017, 17:10 Комментарии

По состоянию на 17:00 26 мая 2017 года на счет Министерства чрезвычайных ситуаций для пострадавшего от землетрясения населения в Чон-Алайском районе поступило 10 млн 570 тыс. сомов.

Также, по данным МЧС, на счет ведомства для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района поступило 9 млн 902 тыс. сомов.

На счет для пострадавших от оползня в айыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района поступило 1 млн 956 тыс. сомов.

Физические и юридические лица, желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, могут перечислить средства на указанный ниже счет со следующими реквизитами:

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"

Счет получателя: 4407012100009585

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.