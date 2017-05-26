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Почему "оголилась" улица Киевская в Бишкеке — комментарий мэрии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428365-ru.html

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В Бишкеке начали ремонтировать дороги

26 мая 2017, 17:14       Комментарии

По словам Исакова, многие деревья на Киевской были вырублены потому, что росли в неположенных местах - на тротуарах, рядом с арыками, ветви нередко свисали над проезжей частью дороги или над электрическими проводами.
Сотрудники мэрии вырубили деревья и снесли все незаконные пристройки на этой улице - таким образом, на тротуарах появилось больше свободного пространства для пешеходов.
"Сейчас видят голую улицу и спрашивают: "Остался только асфальт, какие деревья вы тут собираетесь высаживать?". Но нужно сначала закатать асфальт, затем вырезать в нем место для посадки дерева, заложить чернозем и грунт, и только после этого производить высадку. То есть, если рядом с саженцем будет ездить 20-тонный каток, это не совсем правильно", - пояснил вице-мэр.
Он отметил, что в ходе работ полностью восстановили дренажные и ирригационные системы на данной улице.

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