В Бишкеке начали ремонтировать дороги

26 мая 2017, 17:00 Комментарии

С наступлением теплой погоды начался капитальный ремонт городских дорог с частичным перекрытием автотранспортного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2016 году муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" на реабилитацию 44 дорог и тротуаров из средств городского бюджета выделено 600 млн сомов.

"Запланированные работы выполнены к сентябрю 2016 года с экономией бюджетных средств на 158 млн 684 тыс. сомов. За счет вышеуказанных сэкономленных средств удалось отремонтировать еще 17 городских улиц. Однако в связи с тем, что данные работы проводились в конце строительного сезона, часть работ осталась незавершенной и перешла на 2017 год. В этом году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода", – говорится в сообщени.

По линии управления капитального строительства за счет средств гранта, предоставленного правительством КНР будет построено 49 улиц и 7 мостов.