В селе Кой-Таш открылась новая казарма для Сухопутных войск

26 мая 2017, 16:55 Комментарии

В селе Кой-Таш открылась казарма учебного центра "Ала-Тоо" Сухопутных войск Генштаба Вооруженных сил КР. На строительство казармы на 120 койко-мест общей площадью в 1200 кв. метров из республиканского бюджета выделили 35 млн сомов.

В мероприятии принял участие вице-премьер-министр Жениш Разаков, председатель ГКДО ГШ ВС полковник Мирбек Касымкулов, офицеры штаба Сухопутных войск.

"Современная казарма со всеми условиями для проживания в полевых условиях - прекрасный подарок Сухопутным войскам накануне 25-летия Вооруженных сил",- сказал в своем выступлении Касымкулов.