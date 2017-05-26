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В селе Кой-Таш открылась новая казарма для Сухопутных войск

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360546_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428363-ru.html

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26 мая 2017, 16:55       Комментарии

В селе Кой-Таш открылась казарма учебного центра "Ала-Тоо" Сухопутных войск Генштаба Вооруженных сил КР. На строительство казармы на 120 койко-мест общей площадью в 1200 кв. метров из республиканского бюджета выделили 35 млн сомов.
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