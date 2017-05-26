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В Кыргызстане впервые проходит турнир по вольной борьбе на Кубок ПрезидентаВ Кыргызстане впервые проходит турнир по вольной борьбе на Кубок ПрезидентаНа счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило около 22,5 млн сомовНа счет МЧС для пострадавших от чрезвычайных ситуаций поступило около 22,5 млн сомов

"Кыргызтелеком" выделил полмиллиона сомов пострадавшим в селе Аюу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360553_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428362-ru.html

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Евросоюз выделит около 165 тыс. евро пострадавшим от землетрясений в Кыргызстане

26 мая 2017, 17:14       Комментарии

Сотрудники ОАО "Кыргызтелеком" оказали материальную помощь пострадавшим от стихийных бедствий в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
Как сообщили в "Кыргызтелекоме", собранные средства в размере 534 тыс. 500 сомов перечислены на специальный счет МЧС КР.
Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.
Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

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