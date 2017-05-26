"Кыргызтелеком" выделил полмиллиона сомов пострадавшим в селе Аюу

26 мая 2017, 17:14 Комментарии

Сотрудники ОАО "Кыргызтелеком" оказали материальную помощь пострадавшим от стихийных бедствий в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Как сообщили в "Кыргызтелекоме", собранные средства в размере 534 тыс. 500 сомов перечислены на специальный счет МЧС КР.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.

Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.