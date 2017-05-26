В Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатный

26 мая 2017, 17:05 Комментарии

Ош, 26 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Водители маршрутного такси линии №107 в честь священного месяца Рамазан решили бесплатно возить жителей города Ош. Об этом сообщил бригадир данной маршрутной линии Матраим Асанов.

По его словам, с завтрашнего дня две маршрутки с утра до вечера будут бесплатно возить жителей города Ош в связи с наступлением священного месяца Рамазан.

"На нашей линии работают 60 водителей маршрутных такси, каждый из них дал согласие один день бесплатно возить жителей во время священного месяца. Таким образом, в день бесплатно будут возить два водителя маршрутных такси и мы, таким образом, полностью сможем охватить весь священный месяц. Такие акции от наших водителей проводятся не в первый раз", - отметил он.

В свою очередь главный специалист Ошского транспортного агентства заявил о том, что водители маршрутных такси из других линий также выражают желание присоединиться к этой акции.