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В Оше в некоторых маршрутках в месяц Рамазан проезд будет бесплатный

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428361-ru.html

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26 мая 2017, 17:05       Комментарии

Ош, 26 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Водители маршрутного такси линии №107 в честь священного месяца Рамазан решили бесплатно возить жителей города Ош. Об этом сообщил бригадир данной маршрутной линии Матраим Асанов.
По его словам, с завтрашнего дня две маршрутки с утра до вечера будут бесплатно возить жителей города Ош в связи с наступлением священного месяца Рамазан.
"На нашей линии работают 60 водителей маршрутных такси, каждый из них дал согласие один день бесплатно возить жителей во время священного месяца. Таким образом, в день бесплатно будут возить два водителя маршрутных такси и мы, таким образом, полностью сможем охватить весь священный месяц. Такие акции от наших водителей проводятся не в первый раз", - отметил он.
В свою очередь главный специалист Ошского транспортного агентства заявил о том, что водители маршрутных такси из других линий также выражают желание присоединиться к этой акции.

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