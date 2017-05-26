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Кыргызские и узбекские журналисты в Ташкенте обсуждают проблемы повышения экологической культуры общества

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428360-ru.html

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26 мая 2017, 16:56       Комментарии

Ташкент, 26 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Республиканский учебный центр медиакоммуникаций Кыргызстана /РУЦМК/ совместно с Центром переподготовки журналистов Узбекистана проводит тренинг с участием журналистов и экологов двух стран на тему: "Роль СМИ и ННО в повышении экологической культуры общества".
По словам директора РУЦМК Адели Лаишевой, основная цель данного проекта - повышение потенциала работников СМИ в специализации по экожурналистике, содействие усилению взаимодействия и социального партнерства с институтами гражданского общества и государственными структурами в повышении экологической культуры граждан, а также обмен позитивным опытом с коллегами из других стран.
Как отметил заместитель председателя Совета Экологического движения Узбекистана, профессор Саидрасул Сангинов, Узбекистан и Кыргызстан, как и все страны на постсоветском пространстве, унаследовали экономику с энерго- и материалоёмким производством, устаревшие и загрязняющие окружающую среду оборудование и технологии. "Экологическая политика республик направлена на осуществление перехода от защиты отдельных элементов природы к всеобщей защите экосистем, гарантирования оптимальных параметров жизненной среды обитания человека. В продвижении этой политики в обществе большую роль играют СМИ", - подчеркнул он.
Участники обсуждают концепции и нормы законодательства в отношении сохранения экологии в обеих странах, проблемы утилизации и переработки мусора в городах, вопросы урбанизации и проблемы загрязнения воздуха, а также пути развития потенциала энергосберегающих технологий.
В рамках тренинга для участников организованы медиа-туры на промышленные объекты города Ташкента и столичной области по переработке различных отходов, использования в фермерских хозяйствах биогаза, и др.
Следующий семинар-тренинг состоится в Кыргызстане.

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