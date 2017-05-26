Чехия, возможно, предоставит визовые послабления Кыргызстану

26 мая 2017, 16:59 Комментарии

Бишкек, 26 мая /Кабар/. Чехия, возможно, предоставит Кыргызстану визовые послабления. Об этом сказал председатель Сената Чехии Милан Штех во время встречи со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, находящимся в Праге с официальным визитом.

"Нас порадовала отмена в Кыргызстане визового режима для граждан Чехии. Такая поддержка не останется без ответа, мы работаем над тем, чтобы кыргызстанцам предоставлялись послабления", - сказал Штех, добавив, что Чехия заинтересована в развитии отношений с Кыргызстаном и указав на важность заключения соглашений об избежании двойного налогообложения и защите и поощрении инвестиций.

Милан Штех добавил, что у Чехии большой опыт в сфере энергетики и по строительству дорог. "Нам было бы интересно реализовать крупные и малые проекты в данном направлении", - сказал председатель Сената.

Турсунбеков, сказал, что в истории двух государств имеется связующая нить. "Эта нить уходит далеко в прошлое, когда в 1923 году члены чехословацкого кооператива "Интергельпо" внесли значительный вклад в строительство инфраструктуры нашей столицы. В Кыргызстане также дорожат памятью национального героя Чехии - Юлиуса Фучика, деятельность которого внесла огромный вклад в укрепление дружбы между народами двух стран",- сказал торага.

Спикер Жогорку Кенеша сказал, что в Кыргызстане созданы все условия для стабильного развития экономики.

По его словам, деятельность иностранных инвесторов находится под защитой правительства, парламента.

Турсунбеков призвал инвесторов Чехии к сотрудничеству и напомнил, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, рынок которого составляет 180 миллионов человек.

В состав делегация Жогорку Кенеша вошли депутаты Салайдин Айдаров, Кенжебек Бокоев, Зиядин Жамалдинов, Бакытбек Жетигенов, Кубанычбек Жумалиев, Жунус уулу Адыл и Бахадыр Сулейманов.